В Киеве нашли повешенным нацгвардейца [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, в Печерском районе Киева нашли повешенного человека. Об этом сообщает "Корреспондент".
22-летний солдат Национальной гвардии вероятнее всего совершил самоубийство.
Инцидент произошел на заброшенной территории, на улице Евгения Коновальца, неподалеку от университета культуры и воинской части НГУ.
О причинах такого поступка неизвестно.
Ранее сообщалось, что под Луганском двое братьев забили знакомого из-за кражи канализационного люка.
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