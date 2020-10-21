Со следующей рабочей недели Кабинет министров Украины переходит на дистанционный режим работы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Онлайн, в том числе, будут проходить и заседания правительства.

Он отметил, что приглашенным на сегодняшнее заседание чиновникам предлагалось работать в онлайн-режиме.

Со следующей недели правительственные совещания и правительство мы переведем полностью в онлайн. Такое требование времени.

Ранее мы писали о том, что Кличко просил помощи у Кабмина.