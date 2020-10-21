Под грифом "совершенно секретно": Кабмин снял тайну с документов времен СССР [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, правительство Украины рассекретило ряд документов времен СССР. Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина.
Документы были приняты в 1937-1987 годах.
Министерством обороны Украины сформирован перечень актов Совета Народных Комиссаров УССР, Совета Министров УССР и приложений к ним. В Украине рассекретили сотни документов об аварии на ЧАЭСнных в 1937-1987 годах. Указанные акты имеют гриф секретности "совершенно секретно", "секретно", не соответствующему законодательству Украины по вопросам тайн.
Таким образом, решение снимает гриф секретности с 39 документов.
Ранее сообщалось о том, что Трамп рассекретит важные документы.
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