Далеко не все могут похвастаться широким кругом общения и множеством друзей. Некоторые, в силу своего характера или специфического мышления, не могут найти близких себе по духу людей. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый одинокий.

Итак, на первом месте оказались Девы. Важная причина, почему Девы могут остаться одинокими - это убеждение, что нет такого партнера, который бы был достаточно хорош для них. Известно, что Девы - самые большие перфекционисты всего Зодиака, а это часто является следствием неуверенности в себе.

Девы - один из самых чувствительных знаков, но они никогда не будут плыть по течению. Они любят все выстраивать в структуру и действовать по плану, им необходим стабильный и надежный партнер, тот, на кого можно опереться и кому они могут безоговорочно доверять.

Ранее мы писали, кому повезет с деньгами на этой неделе.