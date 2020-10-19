На этой неделе трех знаков зодиака ждет финансовая удача. Деньги в ближайшие дни будут притягиваться к ним словно магнитом. Об этом пишет slovofraza.

Овен

У Овнов наступает очень благоприятный финансовый период. Вас ждет успех в творческой сфере, появление большого числа новых идей и полезных мыслей относительно увеличения доходов. Однако звезды предупреждают, что пришло время пересмотреть некоторые свои принципы и правила, а также отношение к людям, коллегам и партнерам.

Скорпион

Скорпионам стоит довериться внутреннему голосу. Звезды и планеты значительно усилят их интуицию и помогут быстрее находить ответы на сложные вопросы. Внутренний голос поможет Скорпионам принимать правильные решения на работе и в бизнесе, улучшать свое финансовое положение. Воплотить мечты в реальность поможет сила мысли - нужно оставаться позитивными и оптимистичными.

Водолей

Водолеями на этой неделе будет двигать ощущение счастья. В таком состоянии притягивать деньги и решать рабочие проблемы будет гораздо проще. С 20 по 23 октября на первый план выйдет работа и финансовые дела. С 24 числа и до конца недели лучше сфокусироваться на домашних заботах и любви. Можно будет потратить часть денег на романтику, подарки второй половинке и близким.

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