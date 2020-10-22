Земля не для всіх. У селі Чорна Кам'янка на Черкащині місцеві жителі звинувачують сільського голову та обласний "Держгеокадастр" в так званому "дерибані" землі. У вересні цього року землевпорядники надали дозвіл близьким родичам голови сільради для розробки проєктів на майже 30 гектарів сільгоспугідь. Тоді як прості селяни роками не можуть вибороти й сотки.

Три ротації син пані Світлани відслужив на фронті. Одразу після повернення пішов до сільради клопотати про заслужені два гектари землі. Та законний наділ - отримати й досі не може.

Світлана Сміщенко, жителька села Чорна Кам'янка:

У нас землі, сказав голова сільської ради, нема …і не ходіть до нас за цією землею.

З п'яти місцевих ветеранів АТО у Чорній Кам'янці земельну ділянку отримав лише один. Про пересічних жителів взагалі не йдеться, кажуть місцеві. Люди чекають роками.

Сосенко Надя Василівна, Сосенко Іван Михайлович, Руденко Анатолій Іванович - це всі родичі, а Турченки - це свати.

Усі ці люди - родичі сільського голови. Їм у вересні обласний "Держгеокадастр" дозволив розробку проєктної документації майже на тридцять гектарів землі в адмін-межах Чорної Кам'янки. Працівниця сільради Надія Сосенко - одна з майбутніх землевласниць. Ледве почула питання про землю - зчинила скандал.

Надія Сосенко, працівниця сільської ради:

- Не нада мене знімати, я вам як людям сказала, не нада мене знімати. - Ви посадова особа !? - Хай вас це не колише, яка я особа.

Не багатослівний і її чоловік, він працює в сільраді двірником і доводиться рідним дядьком сільському голові.

- Ви подавали заяву ? - Ой, хлопці, без коментарів! - Чому? - Бо так!

Усім п'ятнадцятьом родичам обласні землевпорядники видали дозволи в один день - 25 вересня. Сільський голова запевняє, довідався про це нещодавно. За погодженням його рідня до сільради не зверталась. Та й землі за межами села, поки що на балансі "Держгеокадастру".

Віталій Бузівський, сільський голова Чорної Кам'янки:

За дії своїх родичів я не відповідаю і не коментую їх дії просто на просто і кожен громадянин має право, в них є ця можливість - вони нею скористались. - В тому числі серед них є і ваш батько з яким ви проживаєте? - Я не несу відповідальність за дії свого батька.

Брати відповідальність не хочуть і землевпорядники. Ледве у селі здійнявся галас, як на офіційному сайті Держгеокадастру з'явилось спростування. Мовляв, землю в приватну власність вони нікому не надавали, а лише дозволили заявникам розробити проєктну документацію на вільні ділянки. Будь-що коментувати обласні посадовці відмовились - у них карантин для журналістів.

- У нас є наказ про карантин. - Який карантин?

А от поліцію карантином не злякати - за заявою жителів Чорної Кам'янки.

Зоя Вовк, пресофіцер ГУНП у Черкаській області:

Відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст364 КК України, а це зловживання владою, або службовим становищем.

Жителі села сподіваються, що доки триває слідство, ділянки залишаться в Державній власності. Після виборів Чорна Кам'янка офіційно увійде в ОТГ, і Геокадастр буде вже зобов'язаний передати землі на баланс громади.