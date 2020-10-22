Уже до кінця року мають завершити передачу сільськогосподарських земель із державної власності - територіальним громадам. Аби пришвидшити земельну реформу. Про це заявив президент під час візиту на Волинь.

Володимир Зеленський наголосив, поки передадуть громадам трохи більше, ніж два мільйони гектарів, ще п'ять мільйонів, спершу необхідно повернути державі. Оскільки вони були незаконно привласнені у попередні роки. Уряд уже підготував проєкт розпорядження щодо передачі сільгоспземель громадам. Документ мають ухвалити наступного тижня.