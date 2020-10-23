Європейський Союз хоче реформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я. У ЄС уже підготували та надіслали пакет із відповідними пропозиціями. Хочуть прозорого механізму співпраці з країнами-учасницями та забезпечення швидкого обміну інформацією про надзвичайні ситуації в охороні здоров'я.

Також у Євросоюзі зазначили: попри недоліки, ВООЗ відіграє головну роль у боротьбі з кризами в цій галузі.