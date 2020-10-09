Под Луганском "взлетел на воздух" пожарный автомобиль [ Редактировать ]
Во время тушения возгорания в Луганской области на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Происшествие произошло возле села Болотенное Станично-Луганского района. В результате взрыва травмирован водитель пожарной машины, мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ГСЧС.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали в районную больницу. Пожарный автомобиль не подлежит восстановлению.
Ранее мы писали, что в Луганской области вспыхнул новый пожар и взрываются боеприпасы. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции.
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