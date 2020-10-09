Во время тушения возгорания в Луганской области на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Происшествие произошло возле села Болотенное Станично-Луганского района. В результате взрыва травмирован водитель пожарной машины, мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ГСЧС.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали в районную больницу. Пожарный автомобиль не подлежит восстановлению.

Ранее мы писали, что в Луганской области вспыхнул новый пожар и взрываются боеприпасы. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции.