В пятницу, 23 октября, в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав разработали планы действий на четыре сценария распространения коронавируса в Украине. Худший из них предполагает более 20 тысяч больных в сутки.

В МОЗ разработали разные сценарии развития событий - в том числе, и сценарии резкого роста количества больных, и реагирования медицинской системы.

Когда мы говорим о реагировании системы здравоохранения, мы четко осознаем, что количество коек, которое мы можем отвести под лечение больных COVID-19, ограничено 52 тысячами. Потому что у нас другие болезни не делали каникул.

Он пояснил, что способность медицинской системы оказывать помощь оценивается, исходя из количества заболевших за сутки, из которых вычитается количество (процент) тех, кого могут госпитализировать.

Степанов также рассказал о четырех "уровнях" распространения болезни.

Первый уровень - тот, на котором Украина находится сейчас, до восьми тысяч больных в сутки. На этом уровне власти наращивают количество коек в больницах и способность медицинской системы лечить больных.

тот, на котором Украина находится сейчас, до восьми тысяч больных в сутки. На этом уровне власти наращивают количество коек в больницах и способность медицинской системы лечить больных. Второй уровень - когда суточный прирост больных возрастет до 10 тысяч человек. Тогда Минздрав планирует ввести практически все 52 тысячи коек и может начать в некоторых регионах разворачивать мобильные госпитали.

- когда суточный прирост больных возрастет до 10 тысяч человек. Тогда Минздрав планирует ввести практически все 52 тысячи коек и может начать в некоторых регионах разворачивать мобильные госпитали. Третий уровень - до 15-ти тысяч новых больных в сутки. На нем МОЗ будет вынужден "ввести практически полный перечень ограничений, который предусматривает красная зона, по всей стране". В таком случае не исключено развертывание мобильных госпиталей, полная мобилизация врачей и медицинских работников, включая даже интернов.

- до 15-ти тысяч новых больных в сутки. На нем МОЗ будет вынужден "ввести практически полный перечень ограничений, который предусматривает красная зона, по всей стране". В таком случае не исключено развертывание мобильных госпиталей, полная мобилизация врачей и медицинских работников, включая даже интернов. Четвертый уровень - когда количество больных может дойти до 20 тысяч в сутки, а заполненность "коечного фонда" может составить до 100%.

По словам Степанова, в таком случае МОЗ будет вынуждено "вводить так называемые протоколы выбора", когда врач определяет, кого из больных спасать.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что количество медработников ограничено, их нельзя "импортировать" откуда-то в критической ситуации.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины обнаружили более 7,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции.