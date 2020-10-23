ЧАО "АЗОТ", входящее в азотный бизнес Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа выделил 1,2 миллиона гривен на помощь Черкассам в преодолении эпидемии COVID-19. Об этом стало известно из официальной страницы Group DF в facebook.

"Предприятие предоставило помощь Черкасской инфекционной больнице, Третьей Черкасской городской больнице скорой медицинской помощи, Черкасской областной больнице, Черкасскому городскому роддому, областному центру экстренной медицинской помощи, Золотоношской центральной районной больнице", – говорится в сообщении.

"Наше предприятие делает и будет делать все возможное, чтобы помочь лечебным учреждениям города решить острейшие проблемы сохранения здоровья и жизни людей. «Азот» приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для Черкасской инфекционной больницы. В настоящий момент мы бесплатно обеспечиваем медицинские заведения города и области жидким медицинским кислородом, закупаем большие партии средств индивидуальной защиты и антисептиков. Эта помощь продолжается по многим направлениям. В эпидемии вторая волна, мы не будем стоять в стороне, потому что мы – ответственный бизнес", – цитируется в сообщении Виталий Скляров, Председатель Правления ЧАО "АЗОТ".

Черкасский "Азот" - один из инициаторов создания благотворительного фонда "Черкассы против COVID-19".

Одна из свежих больших иннициатив "Азота" - предприятие помогло отремонтировать кислородную станцию в третьей городской больнице.

"Эта помощь крайне важна для города. Бизнес спасает жизни людей, – делится Александр Федорук, директор КНП "Третья Черкасская городская больница скорой медицинской помощи". – Станция, которую отремонтировал "Азот", помогла возобновить работу централизованной системы подачи кислорода в операционные и отделения интенсивной терапии больницы. Надежное снабжение кислородом – один из приоритетов. Мы благодарим за такую помощь".