Окружной административный суд Киева остановил незаконный приказ временно исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета, на основании которого люди экс-регионалов Дмитрия Табачника и Максима Луцкого пытались захватить управление Национальным авиационным университетом (НАУ) в Киеве и уволить действующего ректора Владимира Исаенко.

Решение суда уже передано поставленному Шкарлетом с 21 октября 2020 года и.о.ректора Римвидасу Хращевскому, который обязан покинуть кабинет, Исаенко продолжит работать.



Напомним, в начале октября профессорско-преподавательский состав университета выступил резко против попытки главы Минобразования вернуть в управление университета команду Табачника-Луцкого, при которых на территории НАУ, прямо между учебных корпусов, были незаконно построены многоэтажные жилые комплексы, а часть имущества университета сдано в аренду.

Ректор Владимир Исаенко в 2018-2020 годах обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать коррупцию и незаконные действия предыдущего руководства. По факту нарушений были заведены уголовные производства, однако, после после того, как в июне 2020 года главой Минобразования стал Сергей Шкарлет, началось давление на ректора Исаенко, которое закончилось попыткой его незаконно уволить.

Трудовой коллектив университета обратился за помощью к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комитет Верховной Рады по образования и науке направил обращение к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой взять под контроль ситуацию с незаконным увольнением ректора Владимира Исаенко.



В настоящее время представитель группы Табачника-Луцкого Римвидас Хращевский пытается забаррикадироваться в кабинете. В университет вызвана Национальная полиция.