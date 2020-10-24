Всего зарегистрированы более 200 нарушений/ фото: Главком

Правоохранители зарегистрировали 181 нарушение, связанное с агитацией в "день тишины" перед местными выборами на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

До полудня, 24 октября, всего было зарегистрировано 275 сообщений о нарушении "дня тишины", большая часть из которых - незаконная агитация.

Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации больше всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация на зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ.

Отмечается, что работники правоохранительных органов составили 54 протокола по административным правонарушениям. Также кандидатов призвали соблюдать нормы избирательного законодательства.

Напомним, в субботу, 24 октября, накануне местных выборов объявлен "день тишины". В это время запрещена любая предвыборная агитация.