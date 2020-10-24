В субботу, 24 октября, в последний день перед местными выборами в Украине - так называемый "день тишины". Об этом предупреждает Национальная полиция.

По законодательству, за день до голосования запрещено агитировать за любые партии или кандидатов.

За 24 часа до дня волеизъявления запрещается:

агитировать, побуждать к голосованию за определенную политсилу или кандидата;

агитировать или побуждать не голосовать за определенную политсилу или кандидата;

обнародовать или распространять результаты исследования общественного мнения по выборам.

Таким образом все партии и кандидаты должны прекратить любую агитацию, запрещено проводить встречи с избирателями. Запрет распространяется и на граждан.

Такие же правила действуют и в сам день волеизъявления граждан - 25 октября.



За нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 850 до 1360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн - для других граждан.

Ранее "Подробности" опубликовали инструкцию о том, что нужно знать избирателям, и как правильно проголосовать.