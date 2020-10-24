У Золотому та Щасті готують до відкриття нові пункти пропуску [ Редактировать ]
Одразу два пункти пропуску у Золотому та Щасті відкриють на Луганщині 10 листопада, - про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Зараз там ведуть будівельні роботи, аби створити зручну сервісну зону для людей, які перетинають лінію розмежування. На нових пунктах облаштують санітарні зони, медичні модулі, пункт обігріву та намети для відпочинку.
Очікувана пропускна спроможність в'їзду-виїзду пункту 10-15 тисяч осіб за добу.
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