В Украине 65 избирательных участков открылись с опозданием - МВД [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. С опозданием открылись 65 избирательных участков. Об этом на брифинге сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.
Он отметил, что не открылись по состоянию на 10:00 четыре участка, а открылись с опозданием - 65.
С начала голосования в полицию поступило 383 заявления о нарушениях, уже открыто 6 уголовных производств и составлены 3 административных протокола.
Читайте также, как проходит голосование.
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