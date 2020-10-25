В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. С опозданием открылись 65 избирательных участков. Об этом на брифинге сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Он отметил, что не открылись по состоянию на 10:00 четыре участка, а открылись с опозданием - 65.

С начала голосования в полицию поступило 383 заявления о нарушениях, уже открыто 6 уголовных производств и составлены 3 административных протокола.

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