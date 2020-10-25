Володимир Зеленський з дружиною взяли участь у всенародному опитуванні [ Редактировать ]
Володимир Зеленський разом з дружиною вже віддали свій голос на виборах. Також подружжя взяло участь у всенародному опитуванні. Президент поставив плюс навпроти кожного питання, а саме:
- Про підтримку ідеї довічного ув'язнення за корупцію у великих розмірах;
- Про створення вільної економічної зони на окупованих східних територіях;
- Про скорочення кількості депутатів до 300;
- Про легалізацію канабісу у медичних цілях;
- Про право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом.
Також проголосував вже голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
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