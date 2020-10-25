Україна перейшла на зимовий час. А це означає, що стрілки годинників треба перевести на годину назад. Гаджети перейшли на зимовий час самостійно, а ось механічні дзигарі треба перевести вручну. За новим часом українці житимуть до березня наступного року, тоді знову перейдуть на літній.

Аналогічний порядок обчислення часу діє і на території Євросоюзу. Втім, там від переведення стрілок планують відмовитися. Кожна країна до квітня 2021-го має обрати, на якому часі їй залишитись. Європейській практиці може послідувати і Україна.