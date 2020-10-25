Голос за гідне майбутнє для країни, регіону та рідного міста

Народний депутат Микола Скорик в Одесі свій голос віддав за гідне майбутнє для країни, регіону та рідного міста. Наразі в Одесі, за словами нардепа, не зафіксовано грубих порушень, але він очікує, що ситуація буде вельми напруженою увечері, коли розпочнеться підрахунок голосів.

Микола Скорик, депутат Верховної Ради України: