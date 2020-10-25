В Одесі очікується напруження ситуації на дільницях - Микола Скорик [ Редактировать ]
Народний депутат Микола Скорик в Одесі свій голос віддав за гідне майбутнє для країни, регіону та рідного міста. Наразі в Одесі, за словами нардепа, не зафіксовано грубих порушень, але він очікує, що ситуація буде вельми напруженою увечері, коли розпочнеться підрахунок голосів.
Микола Скорик, депутат Верховної Ради України:
Вы прекрасно понимаете, что с учетом структуры бюллетеня достаточно легко развернуть ситуацию там, либо каким-то образом портить бюллетени, признавать недействительными. Мы ожидаем, что особенно, вот, на подсчете голосов есть такие риски.
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