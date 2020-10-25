Гуманитарный кризис: у Зеленского обеспокоены ситуацией в Крыму [ Редактировать ]
В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым обеспокоены критической гуманитарной ситуацией. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook
Ситуация связана с распространением коронавирусной инфекции.
Речь идет о таких проблемах, с которыми столкнулись крымчане:
- отсутствие койкомест в больницах для лечения больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;
- перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где больные остаются без медицинского наблюдения;
- отсутствие возможности пройти медицинское обследование и/или тестирование по собственному желанию;
- отсутствие доступа к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов);
- отсутствие в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому;
- искривление статистики заболеваний оккупационными администрациями и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию;
- отсутствие объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;
- отсутствие надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий в общественных местах и местах массового скопления людей и тому подобное.
У Зеленского осудили действия оккупационных властей в Крыму и отметили, что необходимо отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории полуострова, возникшего из-за эпидемии.
Возможным ответом на кризис могла бы стать организация доступа граждан Украины, проживающих на ВОТ АР Крым и г. Севастополе, к онлайн консультациям с семейными врачами, приближение аптекарских пунктов с необходимыми медицинскими препаратами в КПВВ и повышенное внимание международных партнеров на нарушение государством-окупантом – Россией – своих обязательств по защите гражданского населения, а также документирование украинскими правоохранительными органами соответствующих нарушений со стороны представителей государства-оккупанта.
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