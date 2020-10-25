На 15:00 явка составила 21% - ОПЗЖ [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" ведет параллельный подсчет голосов на местных выборах 25 октября.
К 15:00 самая высокая явка зафиксирована в Донецкой (28,5%), Тернопольской (28,2%) и Луганской (25,7%) областях.
Самая низкая явка в Черновицкой (13,5%), Ивано-Франковской(15%) и Николаевской (16,1%) областях.
В целом по Украине явка составляет 21%.
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