Вибори-2020: "Опозиційна платформа - За життя" очолила рейтинг політичних вподобань виборців Донеччини

Якби місцеві вибори у Донецькій області відбулися зараз, фаворитом виборчих перегонів стала б "Опозиційна платформа - За життя". Як показало опитування Української соціологічної групи, ця сила отримала б більше, ніж половину всіх голосів