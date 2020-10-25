В п’ятницю ввечері, 23 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", кандидат в мери Києва від партії "Удар" Віталій Кличко прокоментував вибори.

"Я готовий бути у другому турі будь-яким кандидатом. Олександра Павловича (Попова - ред.) я знаю, він людина досвідчена. Якщо так буде після підрахунку, то я готовий.", - зазначив чинний мер Києва.

Кандидат в мери Києва від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Попов в свою чергу привітав потенційного конкурента у другому турі голосування.

"Я поздравляю вас с тем, что вы являетесь участником второго тура. Потому что мы, остальные, боремся за это, есть нюансы, вы знаете. Я считаю, что у нас есть большой шанс. При условии, если это юридически подтвердится, я хотел бы вас просить, чтобы мы действительно поговорили в одном из эфиров", - сказал Попов.

Кличко подякував за пропозицію Попова. "Але ви знаєте, вистроїлась така черга. Більше ніж 20 кандидатів і кожна дискусія - це окремий день, до якого потрібно готуватись. Замість того, щоб працювати, я займався би останній місяць чи два виключно дискусіями. Якщо буде другий тур, я буду професійно дискутувати і відповідати на питання. І звичайно визначати пріоритети, куди Київ рухається", - пояснив Віталій Кличко.

"Щодо результатів, які отримав, ви знаєте, бути при владі - це велика відповідальність і великі вимоги, виклики. Будь-яка політична сила і політик, знаходячись при владі, отримував багато критики і вкрай важливо отримувати підтримку людей. Хочу нагадати, що 5 років тому результат в першому турі у мене був трохи більше 40%, сьогодні в мене ближче до 50%. Це кредит довіри і аванс від киян. Я буду робити все, щоб виправдувати цю надію", - додав Кличко.