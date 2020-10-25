Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.

У сьогоднішньому випуску гості програми обговорили кроки влади у боротьбі з епідемією COVID-19 та проблеми проведення місцевих виборів в Україні.