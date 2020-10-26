COVID-19 виборам не перепона. За виборчим законодавствам, навіть люди на лікарняних ліжках або на самоізоляції мають право на волевиявлення.

Інша річ - чи забезпечили людей цим правом? Тож як голосували коронавірусні пацієнти - перевірив Станіслав Кухарчук.

Ви торкалися руками в рукавичках бюлетенів, а потім почали собі носа терти - от цього не можна!

Такий інструктаж проходять члени спецдільниці в Черкаській міській інфекційній лікарні. Вони мають увійти в так зване COVID-19 відділення. Комісію обов'язково супроводжує лікар.

У цьому відділенні лише пацієнти в тяжкому стані, розповідає завідувачка Юлія Спаська. На сьогодні їх уже сорок, але проголосувати зможуть лише семеро - це ті, кого внесли у списки виборців. Медик запевняє, навіть це зробити їм було вкрай складно.

Юлія Спаська, в.о.завідувача приймального відділення Черкаської міської інфекційної лікарні:

Деякі люди в важкому стані і ми прогнози навіть не можемо дати, що буде завтра, а не кажучи вже про те, що буде за 5-7 днів, коли з нас питали ці списки. Плюс - великий рух пацієнтів. Ми не впевнені, що цей пацієнт ще буде лежати ще неділю.

Члени комісії обережно за списком переходять від палати до палати. Через надмірне інфекційне навантаження намагаються зайвий раз нічого не торкатись.

Пані Оксана не розлучається із кисневою маскою вже десятий день, жінці важко навіть дихати, не те що говорити. Але проголосувати для неї важливо.

Оксана Антонова, пацієнтка коронавірусного відділення Черкаської міської інфекційної лікарні:

-Пані Оксано, вам принципово проголосувати сьогодні?- Да!- Навіть попри стан?- Да!

А от, аби проголосувати на самоізоляції родичам цих людей потрібно було написати заяву. Та здебільшого черкаські ДВК таких заяв не отримували. Та Лідія Марусенко зітхає із полегшенням, адже вдягнути своїх підлеглих для таких виїздів їй немає у що.

Лідія Марусенко, голова виборчої комісії 711017:

Нам навіть не видали рукавички - це те що мала нас забезпечити ТВК. Нам видали маски і скажім антисептик, ну такий собі антисептик - пляшка з під води з написом антисептик. У нас немає ні захисних щитків, і нам ніхто не видав навіть ніякі костюми для такого випадку, тобто особисто я не знаю, як би я реагувала якби прийшли люди з COVID-19.

Подібну ситуацію Комітет виборців фіксує майже по всіх дільницях. Там кажуть, місцеві органи влади мали забезпечити членів дільниць та ТВК всіма необхідними засобами захисту.

Максим Михлик, голова черкаського обласного осередку Комітету виборців України:

Наші спостерігачі не фіксують повного комплекту засобів захисту на дільницях і вже маємо інформацію, що для тих хто повинен іти немає засобів захисту.

І це при тому, що зараз лише офіційно хворіють на COVID-19 майже 200 тисяч українців. І більшість із них так і не змогла проголосувати.