За результатами екзит-полу служби "Рейтинг" Віталій Кличко з великим відривом випередив своїх конкурентів

За результатами екзит-полу служби "Рейтинг" Віталій Кличко з великим відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.

За чинного міського голову проголосували майже 48% виборців. Другий - Олександр Попов, у нього 8 і 6 відсотка голосів, третій - Сергій Притула, трохи більш як 8 відсотків. Четверта - Ірина Верещук з вісьмома відсотками голосів.

Щодо виборів до міської ради, то найбільшу кількість набирає партія Віталія Кличка "Удар". Європейська Солідарність на чолі з Мариною Порошенко посіла другу сходинку. Третя - Партія "Слуга Народу".