Вибори в Україні: хто лідирує за результатами екзит-полу [ Редактировать ]
За результатами екзит-полу служби "Рейтинг" Віталій Кличко з великим відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.
За чинного міського голову проголосували майже 48% виборців. Другий - Олександр Попов, у нього 8 і 6 відсотка голосів, третій - Сергій Притула, трохи більш як 8 відсотків. Четверта - Ірина Верещук з вісьмома відсотками голосів.
Щодо виборів до міської ради, то найбільшу кількість набирає партія Віталія Кличка "Удар". Європейська Солідарність на чолі з Мариною Порошенко посіла другу сходинку. Третя - Партія "Слуга Народу".
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