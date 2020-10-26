Агітація за мільйони: скільки коштувала "реклама" кандидатів [ Редактировать ]
Десятки порушень, прихованих агітацій та ляпів у роликах. Креативу кандидатам не бракувало, зрештою як і грошей.
Аналітики цьогорічну передвиборчу кампанію назвали, чи не найдорожчою за час незалежності! А все через відкриті списки у бюлетенях.
Кожен кандидат хотів вразити виборця. І схоже декому це таки вдалося. Як саме - Христина Гашенко розповість.
Передвиборча кампанія в Україні стартувала ще 5 вересня. Втім, в деяких політиків справжня нетерплячка. То ж свою приховану агітаційну рекламу на білбордах розмістили ще раніше. Та найгарячіше стало місяць тому, коли кандидати почали розміщувати свої передвиборчі відеоролики, або ж брати участь у незрозумілих заходах. Обирати "кращих" із "найкращих" - не будемо. Бо усі варті неабиякої уваги.
Десятки тисяч переглядів набрав передвиборчий ролик ось цієї жінки. На відео жінка виходить із текою, де лежать дипломи. Перебирає мовчки, а потім закриває теку і викидає. Втім, це відео так і не стало передвиборчим роликом. Бо його героїня так офіційно і не балотувалась.
Замість тисячі слів… Деякі кандидати займалися спортом.
А іноді дивували спецефектами та монтажем. Чоловік в агітаційному відео ходить однією вулицею, змінюючи лише локації та одяг.
Усьому цьому беззаконню необхідно поставити край, адже основним завданням депутатів місцевих рад є контрольні функції, а не будівництво.
Текстами роликів кандидати не надто переймалися. Та білбордах і з помилками писали! Та один із борців за крісло селищного голови таки вразив краснослів'ям.
Громада, думайте добре! 8 сердець хоче сісти в крісло голови.
А дехто запалював електорат танцями!
Або дивував передвиборчою гостинністю. На Черкащині одразу кілька кандидатів привезли людям свято. Дітям - батут, дорослим - каша та алкоголь.
Ну й подарунки: наймолодшому - іграшка, найстаршому - пляшка та ковбаса.
- Бистро, бистро підходимо, беріть
- Та нє, мабуть не надо.
- Антівірус принімаєм!
Не кашею єдиною. В Одесі агітатори навіть безплатний медогляд пропонували в закладі, головним лікарем якого і є кандидатка.
Фантазії кандидатам не бракувало. Агітки клеїли на смітниках, автобусах, кришках для консервування і навіть на курячих яйцях.
Через відкриті списки грошей кандидати на виборчу кампанію витратили чимало. Бо кожен хотів, аби виборець запам'ятав саме його. Втім у скільки саме влетіла популярність майбутнім політикам поки не відомо. Суми оприлюднять після виборів.
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