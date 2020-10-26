Международные наблюдатели признали местные выборы на территории Украины безопасными. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Структуры МВД и Нацполиции сделали свою работу четко и эффективно.

Выборы признаются общественными организациями и международными наблюдателями такими, которые состоялись безопасно. Структуры Министерства внутренних дел и Национальной полиции действовали четко, профессионально и эффективно.

Отмечается, что ни один градоначальник не заявил о том, что правоохранители нарушали закон или была на стороне кого-то из их оппонентов.

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