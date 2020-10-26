Местные выборы в Украине признаны безопасными - МВД [ Редактировать ]
Международные наблюдатели признали местные выборы на территории Украины безопасными. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Структуры МВД и Нацполиции сделали свою работу четко и эффективно.
Выборы признаются общественными организациями и международными наблюдателями такими, которые состоялись безопасно. Структуры Министерства внутренних дел и Национальной полиции действовали четко, профессионально и эффективно.
Отмечается, что ни один градоначальник не заявил о том, что правоохранители нарушали закон или была на стороне кого-то из их оппонентов.
Читайте также, в ЦИК назван процент явки избирателей на местных выборах. Всего обработано информацию с 97% избирательных участков.
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