Путин предложил расчистить экономику от санкций [ Редактировать ]
Во вторник, 22 сентября, президент России Владимир Путин призвал расчистить "мировую экономику от "нелегитимных санкций". Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН. Выступление Путина стало первым с 2015 года.
Так, Путин предсказал долгое восстановление мировой экономики после коронакризиса и рост безработицы. В связи с этим он предложил отменить "нелегитимные санкции", не уточнив, какие санкции и в отношении кого имеются в виду.
Российский президент также пожаловался на "дефицит доброты" между странами.
В здравоохранении, как в экономике, надо снимать ограничения.
Также он добавил, что Россия оказывает много помощи другим странам в этой области, в том числе и в области борьбы с коронавирусом.
Накопленный клинический опыт российских врачей позволил России первой в мире зарегистрировать вакцину Sputnik V, доказавшую свою надежность, безопасность и эффективность.
Путин предложил бесплатно поставить российскую вакцину сотрудникам ООН.
Россия готова оказать ООН всю необходимую помощь и предоставить организации бесплатную вакцину для вакцинации сотрудников.
Кроме того, Путин потребовал запретить размещать оружие в космосе и восстановить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), в разрыве которого обвинил США. По его словам, Россия предлагает на будущее заключить "юридически обязывающий международный документ о запрете на размещение оружия в космосе".
Наконец, Путин пообещал после пандемии коронавируса провести встречу глав пяти ведущих мировых держав, членов Совета Безопасности ООН, которая позволит "подтвердить общие договоренности о безопасности". Он также похвалил работу ООН и Совет безопасности при этой организации и подчеркнул важность права вето в Совбезе ООН, которые имеют пять ядерных-держав победительниц во Второй мировой войне. Именно инструмент вето в Совбезе предотвращает конфликты, в том числе военные, между крупнейшими странами, резюмировал Путин.
Ранее мы писали о том, что США вновь ввели санкции против Ирана.
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