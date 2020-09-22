Во вторник, 22 сентября, президент России Владимир Путин призвал расчистить "мировую экономику от "нелегитимных санкций". Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН. Выступление Путина стало первым с 2015 года.

Так, Путин предсказал долгое восстановление мировой экономики после коронакризиса и рост безработицы. В связи с этим он предложил отменить "нелегитимные санкции", не уточнив, какие санкции и в отношении кого имеются в виду.

Российский президент также пожаловался на "дефицит доброты" между странами.

В здравоохранении, как в экономике, надо снимать ограничения.

Также он добавил, что Россия оказывает много помощи другим странам в этой области, в том числе и в области борьбы с коронавирусом.

Накопленный клинический опыт российских врачей позволил России первой в мире зарегистрировать вакцину Sputnik V, доказавшую свою надежность, безопасность и эффективность.

Путин предложил бесплатно поставить российскую вакцину сотрудникам ООН.

Россия готова оказать ООН всю необходимую помощь и предоставить организации бесплатную вакцину для вакцинации сотрудников.

Кроме того, Путин потребовал запретить размещать оружие в космосе и восстановить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), в разрыве которого обвинил США. По его словам, Россия предлагает на будущее заключить "юридически обязывающий международный документ о запрете на размещение оружия в космосе".

Наконец, Путин пообещал после пандемии коронавируса провести встречу глав пяти ведущих мировых держав, членов Совета Безопасности ООН, которая позволит "подтвердить общие договоренности о безопасности". Он также похвалил работу ООН и Совет безопасности при этой организации и подчеркнул важность права вето в Совбезе ООН, которые имеют пять ядерных-держав победительниц во Второй мировой войне. Именно инструмент вето в Совбезе предотвращает конфликты, в том числе военные, между крупнейшими странами, резюмировал Путин.

Ранее мы писали о том, что США вновь ввели санкции против Ирана.