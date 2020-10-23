В Австралии мужчина по имени Перт Упендра Ихалехева убил жену и заявил, что призрак ее мертвой супруги начал угрожать ему. Об этом пишет Daily Mail.

46-летний уборщик в отеле зарезал жену в феврале. Женщина хотела сделать мужу массаж головы, когда он вернулся с работы уставшим. За это она получила удар кухонным ножом в грудь и шею. Мужчину арестовали.

Находясь в ожидании суда, австралиец начал жаловаться на то, что его преследует призрак убитой им женщины.

Призрак дословно сказал ему: "Если ты приедешь в Шри-Ланку, я заставлю своих друзей убить тебя".

Оказалось, что Ихалехева страдает параноидной шизофренией. Поскольку убийство было совершено в состоянии психоза, судья признал мужчину невиновным и отправил в психиатрическую больницу для принудительного лечения.

Судья Бруно Фианнака заявил, что психическое заболевание Ихалехевы "лишило его способности рационально рассуждать о том, что было правильно или неправильно".

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