В США установили памятник селфи (фото) [ Редактировать ]
В городе Шугар-Ленд, штат Техас, США, установили памятник селфи. Скульптура представляет собой двух девушек, которые фотографируются на телефон, сообщает svidok.online.
Памятник был передан в дар городу одним местным жителем и установлен на главной площади у здания городской администрации. Памятник селфи стал 10-й скульптурой в коллекции города.
Отмечается, что далеко не всем понравился памятник, так как многие посчитали его пустой тратой денег.
Ранее мы писали о том, что в Шотландии продают "копеечный" памятник истории.
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