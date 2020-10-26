У Білорусі нова хвиля протестів. Сьогодні сплив термін ультиматуму, який поставила Лукашенку лідерка опозиції Світлана Тихановська. Минув і час, який опозиціонери давали на роздуми білоруським силовикам - аби ті перейшли на бік протестувальників.

Тож, до яких дій вдалися білоруси і що планують робити далі?

Білорусь знову страйкує. Першими стати до роботи відмовилися працівники столичних Мінського тракторного заводу та заводу колісних тягачів, гродненських "Азоту" та "Хімволокна". До них доєдналися інші підприємства.

Аби уникнути загальнонаціонального страйку, Олександр Лукашенко до вчора мав виконати три вимоги опозиції: піти у відставку, припинити насильство проти протестувальників та звільнити політв'язнів. Однак цього не сталося.

Термін виконання вимог народного ультиматуму сплив. Сьогодні починається народний страйк - наступний крок білорусів до свободи, припинення насильства і нових виборів. Білоруси знають: 26 жовтня головна робота - показати, що ніхто не буде працювати на режим.

Страйкарів підтримали студенти столичних ВИШів. Закликали інших приєднуватися до страйку і скандували "Всіх не відрахують". Потім вирушили центром столиці. Одну з колон розігнали силовики.

Утім, деякі студенти змогли згуртуватися, аби дати відпір спецпризначенцям, та водночас передати послання очільнику Білорусі.

У Мінську до студентського маршу приєдналися пенсіонери. Деякі тримали плакати "Зятьок, бастуй - теща підтримає" та "Нас не зламати". Під час ходи мітингарям на знак підтримки сигналили автівки.

За даними опозиційних білоруських ЗМІ, за перші декілька годин "Народного страйку" по всій країні затримано близько сотні осіб. Серед них - співробітники Гродненського "Азоту", які відмовилися заходити на територію підприємства та приймати зміну.

Водночас у школах та дитсадках, за наказом влади, взялися складати списки відсутніх дітей. Їхні батьки припускають, що таким чином намагатимуться вирахувати страйкарів.

Вже майже три місяці поспіль Олександр Лукашенко намагається задушити протести незгодних. За цей час представники опозиції, які очолювали протестний рух, або потрапили за ґрати, аби були видворені за межі країни - як от Світлана Тихановська. Попри це, навіть без лідерів білоруси регулярно виходять на масові акції. Напередодні щотижневий недільний марш знову зібрав десятки тисяч людей. Акція завершилася жорстким розгоном. Силовики застосували ґумові кулі та світлошумові гранати.

За словами Тихановської, попри будь-які репресії влади, протести не припинятимуться. Головна мета опозиціонерів - нові вибори президента.