Обіцяє виграти на виборах і Трамп. Господар Білого Дому заявив журналістам: перемагає у президентських перегонах. Звідки він це взяв? І в чому звинувачує пресу?

"Думаю, що ми виграємо, до того ж із відривом", - заявивши це, Дональд Трамп здивував журналістів - надто вже самовпевнено це прозвучало. Але згодом президент знову заявив: "майже за тиждень до виборів його нічого не турбує". От преса і гадає: чи то він і себе і країну в цьому переконує, чи то справді щось знає...

Принаймні Трамп уже зараз планує кадрові зміни на свій другий термін. Зокрема преса із джерел у Білому домі дізналася, що президент вирішив змінити міністра оборони та навіть директора ЦРУ, яких вважає нелояльними до себе.

А поки звільняють його прихильників. Гучний скандал у Нью-Йорку - поліцейського відсторонили після того, як він у гучномовець службової машини вимовив гасло "Трамп 2020". Батьки міста симпатизують Байдену - отже відреагували жорстко.

"Буду відвертим: будь-який офіцер нью-йоркської поліції, який під час служби просуватиме будь-яку політичну програму, побачить наслідки. Реагуватимемо швидко, не миритимемося з цим", - написав мер, Білл де Блазіо

"Особу поліцейського встановлено, він відсторонений без виплати зарплати", - відрапортував начальник поліції.

Але коли прихильники Трампа розповсюдили саме відео інциденту - ось воно, подивіться.

Ну ж бо, зроби це. Що ж - не можеш сказати "Трамп 2020" ти, грьобаний покидьок. Скажи, скажи! Та пішов ти, довбаний фашист!

То це навпаки - мобілізувало "команду підтримки" президента. "Активіст провокує офіцера!", "звільнили ні за що" - кажуть тепер прихильники Трампа і, схоже, влада Нью-Йорка таки зробила Байдену ведмежу послугу.

Станом на зараз кандидат від демократів лідирує у соцопитуваннях. Цього тижня для нього - останній бій, тому не шкодує грошей на рекламу. Байден вже зараз заплатив за ролики на телебаченні більше, ніж будь-який кандидат в історії!

Розміщення телереклами (і на провінційних каналах, і на національних) вже коштувало Байдену понад 582 мільйони доларів - це удвічі більше, ніж вся військова допомога США Україні за рік! Начитувати ролики навіть самого Бреда Піта запросили. Спрацює, чи гроші на вітер? Країна дізнається рівно за тиждень.