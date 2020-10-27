Британець стрибнув з гелікоптера без спорядження [ Редактировать ]
Перформанс у відкритому морі влаштував британець Джон Брім на прізвисько "летюча риба". З гелікоптера, що завис на висоті 40 метрів над морем, чоловік стрибнув у воду без будь-якого спорядження. Його підстрахували дайвери.
До стрибка Брім готувався півтора року. Він колишній парашутист і так привертає увагу до психологічних проблем колишніх військових, збирає гроші на благодійність, та підіймає настрій британцям під час карантину.
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