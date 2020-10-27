На местных выборах в 2020 году опрос президента Украины Владимира Зеленского создал неоправданное политическое преимущество. Об этом говорится в заявлении международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что финансирование опроса происходило за счет партии "Слуга народа" и создало ей преимущество.

Наблюдатели заявили, что проведение президентом Владимиром Зеленским опроса общественного мнения на избирательных участках, финансируемого его партией, по-видимому, создало неоправданное политическое преимущество в день выборов и размыло разделение государства и партии.

Напомним, что 25 октября Зеленский сделал заявление о выборах.