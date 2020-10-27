В Чехии ввели комендантский час [ Редактировать ]
Во вторник, 27 октября, в Чехии приняли решение ужесточить карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают Novinky.
С 28 октября в стране на неделю будет введен комендантский час.
По словам министра здравоохранения Чехии Романа Примулы, новые ограничения будут действовать до 3 ноября. Гражданам будет запрещено перемещаться по улицам с 21:00 по 5:00, кроме рабочих и срочных поездок, которые связаны со здоровьем, имуществом. Также разрешено выгуливать собак в пределах 500 метров от дома.
Мы не видим того снижения, которого ожидали в эти дни. Мы должны принять дальнейшие меры, которые не нанесут вреда экономике, но обеспечат сокращение количества инфицированных.
Кроме этого магазины будут закрываться в 20:00. В воскресенье розничные продажи будут прекращены полностью. Автозаправкам, аптекам и ресторанам разрешено работать по воскресеньям, однако не впуская клиентов в помещения.
Также в правительстве призвали компании разрешить своим сотрудникам как можно больше работать из дома.
Ранее мы писали о том, что в Чехии намерены ввести чрезвычайное положение.
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