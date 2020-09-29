В Чехии намерены ввести чрезвычайное положение [ Редактировать ]
Из-за эпидемии коронавируса правительство Чехии рассмотрит предложение о введении чрезвычайного положения в стране Об этом сообщает "Укринформ".
Соответствующее предложение на рассмотрение правительства вынесет новый глава Минздрава Чехии Роман Примула.
Министр уже анонсировал ограничения количества людей на собраниях в 10-20 человек, переход средних школ на дистанционное обучение (ВУЗ во многих городах уже работают в таком режиме).
Отметим, что весной Чехия уже жила в условиях чрезвычайного положения с суровыми ограничениями. Тогда страна закрыла границы со всеми соседними странами. Примула тогда предлагал закрыть границы на два года. Сейчас ситуация выглядит иначе - соседи объявили Чехию регионом риска.
Ранее сообщалось, что в Китае началось использование препарата.
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