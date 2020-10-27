У Франції інженери тестують транспорт майбутнього [ Редактировать ]
Екологічно, дешево і швидко. У Франції інженери тестують проєкт Урбан-луп - персональні поїздки у капсулі на електричних рейках. Про транспорт майбутнього - дивіться далі.
Поки що це виглядає як саморобний атракціон, не дуже швидкий і не надто безпечний. Але автори кажуть, що за кілька років винахід змінить трафік і на міжміських автошляхах, і на дорогах із передмістя до центру.
Жан-Філіп Манже, директор проекту Urbanloop:
Мета проекту - проста і ефективна альтернатива машинам, які заполонили міста.
Ідею Урбанлуп ще три роки тому подали студенти одного з університетів. Назву вигадали на противагу "Гіперлупу", який представив власник Тесли Ілон Маск. Проект французів не такий масштабний і швидкісний, але так само футуристичний і працює за схожою схемою. Фактично заміняє потяг, але пасажиру не треба чекати на пероні. Жодних черг або квитків.
Жан-Філіп Манже, директор проекту Urbanloop:
Людина приїжджає на станцію. У смартфоні вводить пункт призначення, біля дверей сканує QR код, нічого торкатися не треба. Далі двері відчиняються, ви сідаєте у капсулу і прямуєте, куди треба.
Капсула рухається між містами по електричних коліях зі швидкістю до 60 кілометрів на годину. Тут будуть і звичайні сидячі крісла, і місця для велосипедів або інвалідних візків.
Жан-Філіп Манже, директор проекту Urbanloop:
Розум системи ось у цьому процесорі. Він під'єднаний до центральної системи, яка координує розташування всіх капсул, щоб глобальний трафік залишався маневреним і впорядкованим. Вартість електроенергії, витраченої на один кілометр, буде менше, ніж один цент.
Паскаль Трібуло, керівник інженерної школи:
Ми пройшли шлях від академічної ідеї до реального проекту, який точно відповідає на виклики сучасного суспільства. Я маю на увазі цифрову трансформацію, споживання енергії та необхідність бути мобільним.
Компанія вже пройшла перші етапи сертифікації. Основне тестування на дистанції понад кілометр запланували на весну наступного року. А запустити Урбанлуп на повну хочуть уже в 2024 році. Імовірно - до літніх Олімпійських ігор у Парижі.
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