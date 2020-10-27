В Италии разгорелись масштабные протесты против карантина [ Редактировать ]
В нескольких городах Италии вспыхнули большие протесты против карантина в стране. Об этом сообщает Ansa.
Демонстрации "пылают" в Турине, Неаполе, Генуе, Кремоне, Тревизо и даже Милане. Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ. Те, в свою очередь, бросали в полицию камни и бутылки.
Фото: Ansa
Отмечается, что в Турине группа протестующих разграбила два магазина в центре города. Таксисты заблокировали центральную площадь Кастелло. В Кремоне рестораторы били посудой перед префектурой. Полиция провела задержание людей.
Фото: Ansa
Ранее мы писали, что в Германии прошли масштабные акции протеста против введенных карантинных ограничений. Митингующие устраивали схватки с полицией.
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