В нескольких городах Италии вспыхнули большие протесты против карантина в стране. Об этом сообщает Ansa.

Демонстрации "пылают" в Турине, Неаполе, Генуе, Кремоне, Тревизо и даже Милане. Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ. Те, в свою очередь, бросали в полицию камни и бутылки.

Фото: Ansa

Отмечается, что в Турине группа протестующих разграбила два магазина в центре города. Таксисты заблокировали центральную площадь Кастелло. В Кремоне рестораторы били посудой перед префектурой. Полиция провела задержание людей.

Фото: Ansa

Ранее мы писали, что в Германии прошли масштабные акции протеста против введенных карантинных ограничений. Митингующие устраивали схватки с полицией.