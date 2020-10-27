Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
6677 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 126 людей померло, 2799 - одужало. Оперативні дані наводить РНБО.
За інформацією відомства, найбільше випадків - як і раніше - на Харківщині - 556, у Києві 525, на Львівщині - 478.
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