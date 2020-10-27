Понад дві сотні людей затримали у Білорусі напередодні у перший день загальнонаціонального страйку після ультиматуму Лукашенкові. Серед затриманих двоє медиків-кардіологів - поліція схопила їх на вулиці ввечері. У відділку склали протоколи за участь в акції і близько опівночі відпустили.

Тривають протести студентів різних вузів. На акції виходять працівники компаній, висловлюють солідарність державним підприємствам, які оголосили страйки. Декого через страйк звільняють. Але опозиціонерка Світлана Тихановська вважає: це лише початок протесту.

Світлана Тихановська, учасниця президентських виборів: