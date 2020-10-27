Національний страйк: у Білорусі затримали сотні протестувальників [ Редактировать ]
Понад дві сотні людей затримали у Білорусі напередодні у перший день загальнонаціонального страйку після ультиматуму Лукашенкові. Серед затриманих двоє медиків-кардіологів - поліція схопила їх на вулиці ввечері. У відділку склали протоколи за участь в акції і близько опівночі відпустили.
Тривають протести студентів різних вузів. На акції виходять працівники компаній, висловлюють солідарність державним підприємствам, які оголосили страйки. Декого через страйк звільняють. Але опозиціонерка Світлана Тихановська вважає: це лише початок протесту.
Світлана Тихановська, учасниця президентських виборів:
На вас уже пытаются давить и увольнять, они думают, что так вернут вас к работе и снова смогут жить за ваш счет. Но сегодня у нас все получилось: цехи заводов не заработали - чтобы смогла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать.
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