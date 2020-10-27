В офисе Зеленского зафиксирована вспышка коронавируса - СМИ [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В Офисе президента Украины зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Издание пишет, что сразу у нескольких заместителей главы Офиса президента Андрея Ермака подозревают COVID-19.
По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в парламенте коронавирусом болеют или уже переболели более 60 народных депутатов.
Напомним, в начале лета коронавирсную инфекцию перенесла супруга президента Елена Зеленская и его сын Кирилл.
по теме
Замглавы Офиса президента заразилась коронавирусом
Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом
Як Прикарпаття бореться з COVID-19
Другий тиждень поспіль у "червоній" зоні обласний центр Прикарпаття. Медзаклади переповнені, не вистачає не лише ліжок, але і фахівців
Пандемія COVID-19: яка країна наблизилась до створення вакцини
Над винайденням вакцини від коронавірусу активно працюють у всьому світі. Яка країна наблизилася до створення препарату, де вже готові робити щеплення та скільки кандидатів на сироватку є у світі натепер
У Словенії запроваджують заборону на міжміське пересування
У Словенії посилюють карантин. Від сьогодні в країні запроваджують заборону на міжміське пересування щонайменше на тиждень
Крим знаходиться у катастрофічній ситуації через COVID-19
Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати тимчасово окуповану Росією територію Криму через катастрофічну ситуацію з COVID-19