Пандемія COVID-19: яка країна наблизилась до створення вакцини

Над винайденням вакцини від коронавірусу активно працюють у всьому світі. Яка країна наблизилася до створення препарату, де вже готові робити щеплення та скільки кандидатів на сироватку є у світі натепер