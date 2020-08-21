Первая леди Елена Зеленская, у которой в июне подтвердили коронавирус, вылечилась и поделилась в Facebook, как перенесла болезнь. Зеленскую госпитализировали в середине июня с двусторонней полисегментарной пневмонией.

Супруга президента рассказала, что у нее не было никаких симптомов, но очередной тест на COVID-19. оказался положительным. А потом она слегла с двусторонней полисегментарной пневмонией.

К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели.

Когда Елена Зеленская была "на пике" болезни (очень болела голова, добавился сильный бесконечный кашель), заболел ее семилетний сын Кирилл.

Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры.

Первая леди пишет, что теперь она с сыном имеет антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно.

Я поборола болезнь и есть антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест (на коронавирус- ред.) раз в неделю.

Супруга президента призвала украинцев беречь себя и своих близких и не пренебрегать ношением защитной маски, правилами карантина и социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский во время поездки в Николаевскую область признался, что его сын тоже переболел коронавирусом.