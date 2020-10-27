Режет руки в кровь: iPhone 12 очень больно держать (фото) [ Редактировать ]
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Самым значимым изменением в дизайне iPhone 12 стал отказ от закругленных углов корпуса и переход на классический форм-фактор c острыми краями эпохи iPhone 5. Но этот дизайн шокировал владельцев iPhone 12 – он буквально режет руки в кровь своими углами.
Как сообщает MyDrivers, пользователи в сети начали делиться фотографиями с порезами на ладонях, которые появляются после использования iPhone 12. Смартфон оказалось неудобно держать в руках – Айфон 12 буквально впивается в ладонь, а его рамка режет кожу до крови.
Дизайнеры и инженеры, к сожалению, не учли один очень важный момент – поскольку габариты смартфонов значительно увеличились, теперь приходится прилагать больше усилий, чтобы удержать устройство в руке.
Решение проблемы нашлось – использовать защитные чехлы. Также пользователям советуют ослабить хватку смартфона и не бояться его уронить, ведь он более прочный по сравнению с предыдущими моделями.
Также пользователи отмечают, что со смартфона очень быстро слезает краска, буквально через несколько дней, если не пользоваться чехлом.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как 5G-сети "убивают" батарею iPhone 12 – смартфон разряжается за пару часов. В то же время Apple готовит новую презентацию на 17 ноября.
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