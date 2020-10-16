Xiaomi и Samsung беспощадно поиздевались над iPhone 12 [ Редактировать ]
Источник: MacRumors
После официальной презентации Apple, на которой был показан долгожданный смартфон iPhone 12, выяснился неприятный факт – комплектация оказалась очень бедной. В коробке с Айфоном 12, как оказалось, не будет наушников и адаптера для зарядки.
Тим Кук уверяет, что на подобный шаг они пошли ради "спасения планеты", якобы, зачем их вкладывать, если зарядки сейчас есть у каждого пользователя. Ну а меньшее количество изготовленных зарядок – меньше вредных выбросов в атмосферу и, как следствие, улучшение экологии.
Более того, изменение применимо как к новым моделям iPhone 12, так и старым iPhone 11, iPhone SE и iPhone XR, которые будут выпущены в октябре 2020 года.
За это решение Apple не постеснялись высмеять конкуренты в лице Samsung и Xiaomi, сообщает MacRummors.
Южнокорейский бренд Samsung в своих социальных сетях поиздевался над Apple, показав фотографию мощного адаптера для зарядки, который поставляется со всеми смартфонами производителя, прокомментировав пост: "Входит в комплект с Galaxy".
Также Samsung не гнушался лишний раз напомнить, что их смартфоны в техническом плане оснащены куда лучше, чем iPhone 12: обладают поддержкой развертки экрана 120 Гц, лучшей производительностью, фотокамерами, а также более мощным аккумулятором.
Xiaomi тоже не удержалась воспользоваться ситуацией, и в Twitter высмеяла Apple, показав богатый комплект своего флагмана Mi 10T Pro, который урезать никто не собирается.
Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020
Но в этой истории есть еще одна забавная вещь. Дело в том, что в 2015 году сама Xiaomi первой официально подняла вопрос о сокращении комплектации, мотивируя это теми же вопросами экологии. Но позже передумала из-за критики со стороны сообщества.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как цена iPhone 12 шокировала украинцев. В то же время Apple сняла часть моделей iPhone с производства.
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