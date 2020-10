После официальной презентации Apple, на которой был показан долгожданный смартфон iPhone 12, выяснился неприятный факт – комплектация оказалась очень бедной. В коробке с Айфоном 12, как оказалось, не будет наушников и адаптера для зарядки.

Тим Кук уверяет, что на подобный шаг они пошли ради "спасения планеты", якобы, зачем их вкладывать, если зарядки сейчас есть у каждого пользователя. Ну а меньшее количество изготовленных зарядок – меньше вредных выбросов в атмосферу и, как следствие, улучшение экологии.

Более того, изменение применимо как к новым моделям iPhone 12, так и старым iPhone 11, iPhone SE и iPhone XR, которые будут выпущены в октябре 2020 года.

За это решение Apple не постеснялись высмеять конкуренты в лице Samsung и Xiaomi, сообщает MacRummors.

Южнокорейский бренд Samsung в своих социальных сетях поиздевался над Apple, показав фотографию мощного адаптера для зарядки, который поставляется со всеми смартфонами производителя, прокомментировав пост: "Входит в комплект с Galaxy".

Также Samsung не гнушался лишний раз напомнить, что их смартфоны в техническом плане оснащены куда лучше, чем iPhone 12: обладают поддержкой развертки экрана 120 Гц, лучшей производительностью, фотокамерами, а также более мощным аккумулятором.

Xiaomi тоже не удержалась воспользоваться ситуацией, и в Twitter высмеяла Apple, показав богатый комплект своего флагмана Mi 10T Pro, который урезать никто не собирается.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX