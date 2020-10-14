Вчера, 13 октября, состоялась долгожданная презентация iPhone 12 от Apple. Мероприятие состоялось в формате онлайн-трансляции без живой аудитории.

Тим Кук со своей командой рассказал обо всех особенностях четырех новых iPhone 12, которые зададут стандарт качества среди мобильных устройств на целый год вперед.

Главным изменением, по сравнению с предыдущим модельным рядом, стал новый дизайн, который возвращает нас в эпоху iPhone 5 – строгий, угловатый и с острыми краями.

Также был интегрирован более мощный процессор A14 Bionic, улучшенные фотокамеры с возможностью съемки в 4K HDR или Dolby Vision, и новый режим "ночной съемки".

Самое главное – были озвучены цены на новинки, которые оказались такими же, как на прошлогодний модельный ряд (в скобках – эквивалентная цена в гривнах по курсу 14 октября 2020 года):

iPhone 12 mini с 5,7-дюймовым экраном – 699 долларов (19 870 грн);

iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном – 799 долларов (22 710 грн);

iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном – 999 долларов (28 400 грн);

iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном – 1099 долларов (31 240 грн).

Однако цены на iPhone 12 в Украине будут гораздо выше, чем их предлагают в Apple Store. Магазин "Цитрус" озвучил свои цены на линейку новых смартфонов для украинцев, которая откровенно шокирует:

iPhone 12 mini – 25 499 грн;

iPhone 12 – 29 999 грн;

iPhone 12 Pro – 36 999 грн;

iPhone 12 Pro Max – 39 999 грн.

Стоимость iPhone 12 для наших граждан завышена как минимум на 5600 грн (около 200 долларов) по сравнению с официальной ценой в США. Причем в случае с самой дорогой моделью в линейке Pro Max, ценник завышен более чем на 8000 грн.

В пресс-релизе другой торговой сети "Алло" озвучены несколько иные цены на новые Айфоны 12 – здесь mini-версия стоит на 2500 грн дешевле, чем в "Цитрусе", но флагманский iPhone 12 Pro Max оказался дороже на 2000 грн:

iPhone 12 mini – от 22 999 грн;

iPhone 12 – от 25 999 грн;

iPhone 12 Pro – от 36 999 грн;

iPhone 12 Pro Max – от 41 999 грн.

Стоит также отметить, что Apple для сохранения прошлогоднего ценника под эгидой "защиты окружающей среды" оказалась вкладывать в комплекте iPhone 12 наушники и адаптер для зарядки смартфонов, якобы они уже давно есть у каждого покупателя.

Купить iPhone 12 и iPhone 12 mini можно будет уже в конце октября. А вот Pro-версии придется подождать примерно до начала ноября.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple обманули на 23 миллиона долларов ворованными iPhone. Также в Apple пообещали, что Siri заговорит на украинском.