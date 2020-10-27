Около 200 аэропортов Европы могут закрыться из-за неплатежеспособности в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Politico.eu.

В зоне риска находятся 193 аэропорта. Точно неизвестно какие именно аэровокзалы подвергнутся ограничению работы, но это в основном региональные аэропорты, которые помогают поддерживать около 277 тысяч рабочих мест.

Через восемь месяцев после начала кризиса все аэропорты Европы тратят деньги, чтобы оставаться открытыми, а доходы даже близко не покрывают эксплуатационные расходы, не говоря уже о капитальных затратах.

Отмечается, что всего в Европе 740 аэропортов. Авиаотрасль призывает к созданию общеевропейского протокола тестирования на COVID-19.

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