В Европе наблюдается масштабная апатия к коронавирусу. О таких настроениях сообщает Sky News.

Утомляемость измерялась различными способами в 27 странах, но, по оценкам ВОЗ, в некоторых местах она охватила более 60% населения.

Граждане - это центральная часть решения проблемы пандемии, и политики должны относиться к ним соответственно.

Отмечается, что ВОЗ сделали предупреждение перед второй волной коронавируса, в которую включены такие страны как Великобританию, Францию и Испанию.

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