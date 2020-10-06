Коронавирус в Европе: в ВОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
В Европе наблюдается масштабная апатия к коронавирусу. О таких настроениях сообщает Sky News.
Утомляемость измерялась различными способами в 27 странах, но, по оценкам ВОЗ, в некоторых местах она охватила более 60% населения.
Граждане - это центральная часть решения проблемы пандемии, и политики должны относиться к ним соответственно.
Отмечается, что ВОЗ сделали предупреждение перед второй волной коронавируса, в которую включены такие страны как Великобританию, Францию и Испанию.
Читайте также, в ВОЗ посчитали, сколько людей уже заражены коронавирусом. В мире подтверждено более 35,2 млн случаев COVID-19. Число смертей от осложнений инфекции превысило 1 миллион
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