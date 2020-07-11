В Украине в двух международных аэропортах, власти решили установить лаборатории ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, он занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию.

Читайте также Коронавирус в Украине: инфекция не отступает

Во избежание скоплений людей у лабораторий в Минцифре пообещали "рассмотреть возможность привязать выдачу результатов в приложение "Дiй вдома".

Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину, считают в Офисе президента.

Ранее мы сообщали, кому в Украине бесплатно сделают тест на COVID-19.

Читайте также, ранее Степанов заявил о массовом тестировании украинцев на коронавирус.