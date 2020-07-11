ПЦР-тестирования: в аэропортах Украины установят лаборатории [ Редактировать ]
В Украине в двух международных аэропортах, власти решили установить лаборатории ПЦР-тестирования на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, он занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию.
Во избежание скоплений людей у лабораторий в Минцифре пообещали "рассмотреть возможность привязать выдачу результатов в приложение "Дiй вдома".
Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину, считают в Офисе президента.
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