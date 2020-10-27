Экс-председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев благодаря помощи министра развития общин и территорий Алексея Чернышова поставил на должность главы ГАСИ своего человека, пишет Delo.ua.

Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев сумел поставить на должность главы ГАСИ своего человека Ирину Король благодаря помощи министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Об этом пишет издание Delo.ua в статье "Человек Кудрявцева: почему назначение Король в ГАСИ может привести к возврату старых схем".



По информации автора Дмитрия Филипенко, Король "на 100%" является человеком Кудрявцева, поскольку в свое время работала в ГАСИ "заместителем не у кого попало, а у самого Александра Строкача - правой руки Кудрявцева и человека, которого правдами и неправдами Кудрявцев оставлял руководить ГАСИ после своего увольнения в качестве исполняющего обязанности".



Издание напоминает, что Кудрявцев был со скандалом уволен из ГАСИ в 2018 году из-за наличия у него поддельного диплома Технического университета Молдовы. А за время работы в инспекции "за Кудрявцевым уже давно закрепилось звание "архитектора коррупционных схем" в строительстве".



"Знаменитая схема "5 долларов за м²" при Кудрявцеве превратилась в схему "20 долларов за м²". Также Кудрявцев отметился и введением системы "Прозрачная ГАСИ", которая, по его словам, должна была покончить с коррупционной составляющей в строительстве. Однако, как утверждают эксперты, Кудрявцев, благодаря этой схеме, назначал "в областные подразделения новых людей для выполнения планов сбора с застройщиков", – говорится в статье.



Издание, ссылаясь на источники в ГАСИ, утверждает, что Кудрявцеву "удалось найти себе достаточно влиятельного союзника. Им стал нынешний министр общин и территорий Алексей Чернышов. Последний имеет к строительству самое непосредственное отношение, поскольку до прихода на государственную службу и сам был достаточно крупным застройщиком в Харькове и Киеве... После того, как президент Владимир Зеленский принял решение реформировать строительную отрасль и ликвидировать ГАСИ как орган, Чернышов всячески пытался саботировать реформу и, если не сорвать ее совсем, то максимально затормозить. В чем его неоднократно обвиняли в том числе и народные депутаты".



Интересы Чернышова, как утверждает автор, совпали с интересами Кудрявцева, "который из-за реформы также постепенно терял влияние на инспекцию. Так что их взаимовыгодный союз не должен никого удивлять. После назначения подконтрольной Кудрявцеву Ирины Король Чернышов и Кудрявцев по сути "сообразили на двоих" и могут теперь использовать ГАСИ каждый в своих интересах". "Чем восстановление контроля над ГАСИ Кудрявцева и Чернышова – людей, каждый из которых очевидно не заинтересован в реформе, – скажется на реформе и строительной отрасли в целом, предположить не трудно", – пишет издание, предполагая, что в ГАСИ вернутся те коррупционные схемы, от масштаба которых "у многих волосы шевелились на голове".