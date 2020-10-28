Какие витамины защитят от простуды зимой [ Редактировать ]
Зима - период простуды не только для деток, но и для взрослых. Для того, чтобы обезопасить себя от риска заболеть, необходимо принимать витамины.
По мнению специалистов, в первую очередь зимой организму нужны продукты с высоким содержанием витамина D, поскольку из-за малого количества солнечного может возникать его дефицит. Адекватное поступление витамина D важно для правильного обмена кальция, передает newsyou.info.
Далее - витамин С, поддерживающий работу иммунной системы. Его достаточное получение полезно при профилактике ОРВИ.
Однако, стараясь не заболеть зимой, люди часто употребляют витамины неправильно, потому в зимний период нередок гипервитаминоз (ему особенно активно способствует неумеренный прием витаминов группы B).
Избыток какого-то определенного витамина в организме может вызвать интоксикацию и нанести ему вред.
Эксперты констатируют: хотя витамины, которые помогут не заболеть зимой, существуют, востребованность в них всегда индивидуальна, поэтому перед их приемом нужно предварительно консультироваться с врачом.
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